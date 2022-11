Abbattuta la casa di Davide Marotta, attore dello spot Ciribiribi Kodak

Davide Marotta, le ruspe abbattono all'alba la casa dell'attore dello spot "Ciribiribi Kodak"

Alla fine è successo. L’attore Davide Marotta ha perso la lotta contro le ruspe. Diventato celebre per aver interpretato in uno spot degli anni '80 l'alieno “Ciribiribi”, a 23 anni dalla sentenza di demolizione, le ruspe hanno infatti iniziato l'abbattimento della casa in cui l'attore, affetto da nanismo, viveva a Napoli con la madre 90enne e il fratello.

Un ex rudere di fine Ottocento in via Cupa del Principe a Poggioreale a Napoli. Marotta, che negli anni ha interpretato anche ruoli molto importanti in film dal calibro de “La passione di Cristo” di Mel Gibson e di “Pinocchio” di Matteo Garrone, era diventato celebre anche grazie al refrain di quella pubblicità - "Ciribiribi Kodak" - che è stato un vero e proprio tormentone per anni.

Davide Marotta ha messo in atto un vero e proprio braccio di ferro con il Comune partenopeo affinché le ruspe non abbattessero l’abitazione. La storia mette le sue radici diversi anni fa, quando sono stati evidenziati presunti abusi edilizi. Nel 2017 il Tar ha sospeso l’ordinanza di diniego del condono del Comune di Napoli e Marotta pensava di poter avere ancora qualche margine di trattativa ma la procura ha definitivamente ordinato l’abbattimento.