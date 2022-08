Abusi e strage in famiglia: donna uccide tre parenti e poi si suicida

"Mia sorella subisce violenze da anni": una storia finita in tragedia

Una donna del Massachussetts ha ucciso tre familiari, prima di sparare anche a se stessa. La terribile vicenda è iniziata con un post su Facebook, nel quale la donna, originaria dell'Afghanistan, raccontava di abusi familiari subiti dalla sorella, picchiata, strangolata, insultata e presa a pugni in faccia dal marito.

Proprio il cognato è stato il primo ad essere colpito a morte, seguito dagli spari che hanno freddato il padre e il fratellastro, accusati di essere a conoscenza degli abusi e di non aver fatto nulla per impedirli. In seguito, la donna ha guidato fino a un parcheggio isolato, dove ha sparato anche a se stessa, togliendosi la vita.