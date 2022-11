Accesso illegale a PayTv, sequestrato sito e canale telegram: ecco quale

Accesso illegale a PayTv, sequestrato sito socceron.name

La Polizia Postale ha sequestrato ed inibito l'accesso al sito socceron.name che trasmetteva in live streaming tutti gli eventi sportivi ad accesso condizionato ed un canale Telegram che vendeva abbonamenti Iptv alle più note piattaforme come Netflix, NowTv e Dazn.

Il tutto, secondo quanto riporta l'Ansa, era gestito in concorso da due persone. I due sono ritenuti "dediti alla commissione di attività delittuose in materia di illecita trasmissione di contenuti audiovisivi ad accesso condizionato". Le indagini sono state svolte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania con il coordinamento del Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Le perquisizioni della Procura di Catania ed eseguite dal personale dei Centri operativi Sicurezza Cibernetica di Catania e Napoli e dalla Sezione Operativa di Frosinone hanno portato al sequestro di diversi dispositivi elettronici, account di posta elettronica, pannelli reseller di IPTV, carte di credito e 5.000 euro su un conto Paypal riconducibile agli autori. Sanzione amministrativa di 54.000 euro agli amministratori del sito.