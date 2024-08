Acque toniche, non tutte sono buone: ecco i top marchi che si salvano. Classifica

Acqua tonica, la lista delle migliori bevande in commercio

L'acqua tonica è un classico estivo. Dissetante e fresca, difficilmente manca nei frigoriferi degli italiani. Eppure, le varie marche non sono tutte uguali. Una recente analisi condotta da Gambero Rosso (e riportata dal sito online La tua dieta personalizzata) mostra quali sono i prodotti migliori e quelli peggiori da bere, valutando gusto, qualità degli ingredienti ed equilibrio tra dolcezza e amarezza.

Gli esperti hanno valutato 14 prodotti venduti in diversi supermercati e discount e, tramite una degustazione alla cieca (quindi senza sapere le marche dei prodotti), hanno stilato una classica delle migliori e peggiori acque toniche in circolazione. Di seguito le prime cinque ad aver conquistato il palato degli esperti.

La classifica

In cima alla classifica troviamo la tonica Spinner, disponibile nei discount Todis e realizzata da Polara, un’azienda siciliana famosa per i suoi drink di alta qualità. Gli assaggiatori l’hanno elogiata per il suo profilo aromatico ricco e naturale, arricchito da sfumature di agrumi e fiori bianchi, accompagnato da una carbonatazione frizzante e un finale leggermente amaro.

Al secondo posto c'è la tonica Schweppes con la sua ricetta classica e armoniosa. Questa bevanda è perfetta per chi desidera un’opzione versatile, con un leggero sentore agrumato e un retrogusto amaro. Si presta bene sia per essere gustata da sola che come base per cocktail.

In terza posizione c’è la tonica Pam, caratterizzata da un sapore amarognolo intenso, tipico del chinino (sostanza presente in tutte le acque toniche). Anche se il profilo aromatico può apparire un po’ artificiale, questa tonica è ideale per chi desidera un gusto autentico e diretto.

Nella classifica troviamo anche la tonica biologica Baule Volante, realizzata con ingredienti naturali. Pur avendo note di agrumi amari e una carbonatazione più delicata, che la rendono meno frizzante, rappresenta un’ottima opzione per gli amanti dei prodotti bio.

Al quinto posto troviamo l’acqua tonica Selex, descritta come un’opzione semplice e affidabile, con note agrumate e una carbonatazione vivace. È ideale per chi cerca una tonica "normale". Ultima in classifica è la tonica Consilia, che presenta sentori agrumati e floreali, anche se risulta poco fresca e con una carbonatazione spenta.