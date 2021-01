Addio al sensitivo dei vip Solange. Trovato morto in casa, aveva 68 anni

Solange, il noto sensitivo e opinionista, vero nome Paolo Bucinelli, è stato trovato morto ieri nella sua casa di Mortaiolo, in provincia di Livorno. Aveva 68 anni, compiuti lo scorso 25 aprile e a portarselo via, probabilmente, - si legge sul Giornale - è stato un malore. Da tre giorni non rispondeva al telefono e allora Francesca, un’amica che gli aggiornava il profilo Instagram, è andata di fronte a casa sua e ha provato a chiamarlo, ma il telefono squillava a vuoto. Così ha chiesto l’intervento della polizia. I soccorritori sono entrati dal terrazzo, ma si sono subito resi conto che per lui non c’era più niente da fare. Lo hanno trovato adagiato sul divano di cucina, dove amava stare per guardare la tv.

Figlio di agricoltori originari di Collesalvetti, - prosegue il Giornale - Solange aveva ottenuto il successo intorno agli anni Ottanta, dopo una partecipazione al Maurizio Costanzo Show. Nel tempo la sua notorietà era cresciuta grazie alla partecipazione a diversi programmi, tra cui l’edizione 2004 de La Fattoria, condotta da Daria Bignardi, Buona Domenica, Ciao Darwin. Scriveva per diversi settimanali, per cui faceva l’oroscopo. Da giovane aveva pubblicato anche un album di canzoni, tra cui «Sole Solange» e «Palline colorate» ed era apparso in diversi film, come il cinepanettone Matrimonio alle Bahamas, insieme all’amico Massimo Boldi.