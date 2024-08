Addio alla donna più vecchia del mondo: si è spenta a 117 anni Maria Branyas Morera

Maria Branyas Morera, la persona più anziana del mondo, è scomparsa nel sonno all'età di 117 anni. L'ultracentenaria spagnola aveva vissuto due guerre mondiali, la guerra civile spagnola, e superato due pandemie. "Maria ci ha lasciati come desiderava: serenamente, dormendo, senza soffrire" ha scritto la sua famiglia su X martedì.

"Ricorderemo sempre i suoi consigli e la sua gentilezza", hanno aggiunto i parenti. Negli ultimi vent'anni, Branyas aveva vissuto nella casa di riposo Santa Maria del Tura a Olot, nel nord-est della Spagna, dove aveva recentemente espresso in un post il sentimento di avvicinarsi alla fine. "Il momento è vicino, non piangete per me, non amo le lacrime. E soprattutto, non soffrite per me, ovunque andrò sarò felice", aveva scritto nel messaggio, gestito dalla sua famiglia.

Il Guinness dei Primati aveva ufficialmente riconosciuto Maria Branyas come la persona più anziana del mondo nel gennaio 2023, dopo la scomparsa della suora francese Lucile Randon a 118 anni. Attualmente, la persona più anziana in vita è il giapponese Tomiko Itooka, nato il 23 maggio 1908 e attualmente di 116 anni, secondo il US Gerontology Research Group. Branyas, che ha vissuto l'epidemia di influenza del 1918, le due guerre mondiali e la guerra civile spagnola, aveva contratto il Covid-19 nel 2020, poco dopo il suo 113° compleanno, ma si era completamente ripresa nonostante fosse confinata nella sua stanza.

La figlia più giovane, Rosa Moret, ha attribuito la longevità della madre a una combinazione di fattori genetici e stile di vita. "Non è mai stata ricoverata in ospedale, non ha mai avuto fratture, è sempre stata bene e senza dolori", aveva detto Moret alla televisione catalana nel 2023. Maria stessa aveva dichiarato al sito del Guinness dei Primati di credere che la sua longevità fosse dovuta a "ordine, tranquillità, buoni rapporti con familiari e amici, contatto con la natura, stabilità emotiva, nessuna preoccupazione o rimpianto, molta positività e distanza dalle persone tossiche". Tuttavia, aveva anche aggiunto che "la longevità è anche una questione di fortuna", esprimendosi tramite un dispositivo di voce-testo.

Nata a San Francisco il 4 marzo 1907, poco dopo che la sua famiglia era emigrata dal Messico negli Stati Uniti, Maria aveva vissuto anche in Texas e a New Orleans prima che la famiglia tornasse in Spagna nel 1915, durante la Prima guerra mondiale. Il viaggio di ritorno fu segnato dalla tragica morte del padre, deceduto di tubercolosi durante la traversata atlantica, con la sua bara gettata in mare. Maria e sua madre si stabilirono poi a Barcellona. Nel 1931, cinque anni prima dello scoppio della guerra civile spagnola, Maria sposò un medico con cui visse per quattro decenni, fino alla morte del marito a 72 anni. La coppia ebbe tre figli, uno dei quali deceduto, oltre a 11 nipoti e numerosi pronipoti.

Manel Esteller, uno dei ricercatori dell'Università di Barcellona che ha studiato il DNA di Branyas per capire le cause della sua longevità, ha dichiarato al quotidiano spagnolo ABC nell'ottobre 2023 di essere rimasto colpito dalla sua ottima salute. "La sua mente è perfettamente lucida, ricorda con chiarezza episodi di quando aveva solo quattro anni, e non soffre di malattie cardiovascolari, cosa rara per la sua età", aveva spiegato Esteller. "Gli unici problemi che ha sono di mobilità e udito: è davvero straordinario", aveva aggiunto il genetista.

Tuttavia, la persona più longeva di sempre rimane Jeanne Louise Calment, una francese morta nel 1997 all'età di 122 anni e 164 giorni.