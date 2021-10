Aereo caduto, chi era Dan Petrescu,il "miliardario ombra" che guidava il Piper

Lo ricordano alla guida per anni di una vecchia Opel Vectra, con i vestiti stazzonati. Dan Petrescu, 68 anni, era considerato dalla stampa romena uno degli uomini piu' ricchi - e misteriosi - del Paese. Soprannome: "Il miliardario dell'ombra". Il suo patrimonio personale, a seconda dei media locali, varia fra uno e tre miliardi di euro.

Calcolo approssimativo perchè Petrescu, la cui parabola si è conclusa tragicamente alla cloche del Pilatus Pc-12 caduto oggi a San Donato Milanese, aveva spostato la residenza nel Principato di Monaco, con domicilio al Columbia Palace in Avenue Princesse Grace. Petrescu era partner in affari con il leggendario magnate ed ex tennista romeno Ion Tiriac, "il vampiro di Brasov", che comincio' a costruire la sua ricchezza in Germania al termine di una carriera sportiva ai vertici, quando si vantava di essere "il miglior giocatore di tennis che non sa giocare a tennis".

Fondatore della prima banca privata romena del dopo Ceausescu, con business poi estesi al settore assicurativo, immobiliare, e indirettamente a tutti i rami dell'economia, Tiriac fu il primo romeno a entrare (2007) nella lista dei "Paperone" mondiali compilata da 'Forbes'. Collezionista maniacale di figli, stimati in oltre trenta, e di automobili di lusso, stimate in oltre 400. Petrescu, nella sua scia, aveva asceso le scale dorate del successo ma a differenza di Tiriac ostentando nulla o tutt'al piu' povertà. I giornali romeni collocano i suoi interessi in Unicredit iriac Bank, nell'holding Rocar e nel settore immobiliare quale proprietario tra l'altro di ipermercati e di centri commerciali nel Paese.

Dai quindici ai venti secondo fonti citate dalla stampa romena. I rapporti di affari di Petrescu includevano anche quelli con l'ex azionista della squadra di calcio Dinamo di Bucarest Vova Cohn, con cui aveva acquistato nel 2015 il velivolo sul quale è morto ieri. Scarne assai le notizie su Petrescu in Italia.

Soltanto il Ministero degli Affari Esteri romeno ha confermato in un comunicato il decesso, nel disastro aereo, "di due cittadini romeni con doppia cittadinanza". Il consolato generale di Romania a Milano si e' attivato di propria iniziativa per fornire eventuale assistenza alle autorita' italiane, per facilitare l'eventuale rimpatrio delle salme e agevolare le procedure legali.