Afghanistan, anche un calciatore 19enne tra i morti nella di fuga in aereo

Anche Zaki Anwari si era aggrappato al carrello dell'aereo all'aeroporto di Kabul per sfuggire ai talebani. La giovane promessa della nazionale giovanile afgana è tra le vittime dell'aereo militare Usa decollato dall'aeroporto di Kabul. Il calciatore afgano aveva 19 anni, indossava la maglia numero 10. All'atterraggio del Boeing C-17 dell'esercito statunitense in Qatar la sua identità è stata confermata dalle autorità. La Bbc riferisce che su facebook anche la Direzione generale di educazione fisica e sport dell'Afghanistan lo commemora: "Possa riposare in cielo e pregare Dio per la sua famiglia, i suoi amici e i suoi colleghi sportivi". Zaki era considerato un talento in Afghanistan, al punto da meritarsi la convocazione e l'esordio nella nazionale di calcio U16. Amava anche studiare, frequentava con profitto la scuola franco-afghana di Kabul Esteghlal High School.

The General Directorate of Physical Education & Sports of Afghanistan confirmed Zaki Anwari, a player from the national youth football team, was among hundreds of young people who tried to leave the country by clinging to a US military plane. Anwari fell and died.#ArianaNews pic.twitter.com/onhcSMFiEu