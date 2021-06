Afghanistan, truppe italiane lasciano dopo 20 anni. Bilancio: 53 soldati morti

L'Italia dopo 20 lunghissimi anni dice basta alla guerra in Afghanistan. La decisione è stata presa dalla Nato. "Ma sosterremo questo Stato nel difendere i successi raggiunti", dice il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Assieme - si legge sul Corriere della Sera - al capo di Stato maggiore, generale Enzo Vecciarelli, ricordano i 53 militari caduti. "Non sono morti invano. L’Italia ricorderà sempre", ribadiscono. Dal 15 maggio il processo di ritiro è stato accelerato. «Ormai è solo una questione pratica. Stiamo andando veloci. Sino a poche settimane fa avevamo decine di migliaia di metri lineari di materiali da essere imballati e messi sugli aerei. Ora ne restano meno di mille», aggiunge il generale Luciano Portolano, che coordina la logistica per il Comando Operativo Interforze, lasciando intendere che anche gli ultimi circa 800 paracadutisti della Brigata Folgore al comando del generale Beniamino Vergori (un veterano dell’Afghanistan), assieme alle unità di supporto dell’Aviazione potranno lasciare il Paese addirittura prima del 4 luglio. Campo Arena è già vuoto.

L’intera missione internazionale - prosegue il Corriere - se ne va accompagnata dall’incubo dell’avanzata talebana, il timore che Al Qaeda e Isis approfittino del nuovo «Stato fallito» per allargare le loro basi locali utilizzandole come trampolino di lancio per le operazioni all’estero. I discendenti del Mullah Omar nei negoziati di Doha con gli americani e il governo di Kabul promettono «un futuro di pace» e che loro saranno diversi dal tempo in cui davano asilo a Osama Ben Laden. Intanto però numerose scuole per ragazze vengono chiuse o limitate nei loro programmi, cresce il numero degli ufficiali governativi, soldati e poliziotti afghani rapiti o uccisi giorno dopo giorno nei territori sempre più vasti che via via cadono sotto il loro controllo.