Aggressore omofobo a Roma: identificato ma manca la denuncia della vittima

Omofobia, aggressione ad Anzio: manca la denuncia della vittima. I poliziotti giunti sul posto hanno potuto solamente identificare il 23enne

Al momento secondo quanto si apprende né la vittima, un 22enne, né il compagno di quest'ultima, avebbero presentato querela per l'accaduto vicino Roma. I due, poco più che ventenni, aggrediti questa notte nei pressi della riviera Malluzzi, sarebbero originari di Albano Laziale, comune dei Castelli Romani. Sembra inoltre che la versione dei due non sarebbe totalmente concorde. Mentre il 22enne picchiato, avrebbe detto agli investigatori di essere stato aggredito perché gay, il compagno sarebbe stato più cauto e avrebbe parlato di futili motivi. I poliziotti del commissariato Anzio propendono però per l'aggressione di natura omofoba. Il 22enne, medicato in ospedale, ha avuto una prognosi di 5 giorni.