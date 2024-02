Al via il Carnevale di Viareggio con la Pace e i Colori nel cuore

Il Carnevale di Viareggio si è aperto ufficialmente alle ore 16 il triplice colpo di cannone con Burlamacco e Ondina ha dato il via al primo dei sei Corsi Mascherati in programma. Sui Viali a Mare hanno sfilato i nove carri allegorici di prima categoria, i 4 di seconda, le 8 mascherate in gruppo e le 8 isolate del 151° anno del Carnevale a Viareggio, oltre alle pedane aggregative fuori concorso. Uno spettacolo di musica, opere allegoriche, coreografie, creatività. Alla cerimonia ufficiale della mattina a Palazzo delle Muse hanno partecipato le istituzioni principali e organizzatori Eugenio Giani Presidente Regione Toscana, Giorgio Del Ghingaro Sindaco di Viareggio, Daniela Ballard Console Generale Stati Uniti a Firenze, Marialina Marcucci Presidente Carnevale di Viareggio, Massimo Bottura chef e Fabrizio Longobardi, in arte Il solito Dandy finalista a XFactor 2023ospiti d’onore la conduttrice televisiva Myrta Merlino e il campione mondiale di calcio con la nazionale italiana nel 1982, opinionista sportivo in tv, Marco Tardelli. Premio speciale consegnato nel corso della cerimonia di benvenuto.Il Corso Mascherato di apertura si è prorogato fino a dopo il tramonto regalando la suggestione delle illuminazioni sulle opere allegoriche. Al termine della sfilata è in programma lo spettacolo piromusicale. Il Carnevale di Viareggio rappresenta un simbolo culturale dell'Italia in tutto il mondo.

Servizio realizzato da Nick Zonna e Rosanna Turconi