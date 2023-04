Alain Delon mette all’asta la sua collezione d’arte: “E’ la mia eredità"

Alain Delon mette all'asta la sua collezione d'arte: il valore è da capogiro

Non smette di stupire la star e leggenda del cinema francese Alain Delon, 87 anni, che ha deciso di mettere all'asta la sua collezione d'arte, offrendola da Bonhams a Parigi il prossimo 22 giugno. La vendita pubblica, dal titolo “Alain Delon: 60 Years of Passion” proporrà sculture e disegni del Rinascimento italiano e del XIX secolo francese. La raccolta è composta da capolavori di grandi nomi della storia dell’arte, tra cui Veronese, Domenico Beccafumi, Camille Corot, Eugène Delacroix, Jean-François Millet, Raoul Dufy, Albert Gleizes e molti altri. La vendita comprende 81 lotti e la stima totale delle opere è di 4-5 milioni di euro.

Da oltre 60 anni, Delon è un collezionista d’arte esigente e appassionato: “Ci sono due cose che considero la mia eredità: la mia carriera di attore e la mia collezione d’arte. Sono molto orgoglioso di entrambe. Ho comprato il mio primo disegno a Londra quando avevo 24 anni e da allora ho sempre acquistato opere. La gente mi chiede se c’è un filo conduttore che lega questi pezzi e io rispondo: ‘C’est moi!'”, ha detto l’attore che ha brillato in film come “Rocco e i suoi fratelli” (1960) e “Il Gattopardo” (1963). Anouchka Delon, figlia di Alain Delon, ha dichiarato: “Queste meravigliose opere d’arte hanno fatto parte della mia infanzia e ora sono così felice che il mondo le stia scoprendo. So che sono state fedeli compagne di mio padre e che gli hanno dato una gioia immensa”.