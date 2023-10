Alberto Rizzotto, chi era il conducente del bus di Mestre

Alberto Rizzotto, l'autista del bus precipitato Mestre aveva 40 anni ed era nato in provincia di Treviso (Tezze di Piave). Era un dipendente della Martini Bus srl che aveva noleggiato il mezzo alla società "La Linea" che contratto di trasporto per i turisti del campeggio in gita a Venezia. "L'autobus era nuovo e lui era bravo" ha detto Massimo Fiorese, amministratore delegato de “La Linea”.

Incidente Mestre: Alberto Rizzotto, il ricordo del sindaco del suo paese

"Un ragazzo tranquillo, come la sua famiglia - ha detto il sindaco di Vazzola, Giovanni Zanon - da un po' non lo vedo in giro, viaggia molto, proprio domenica ero a pranzo assieme ai suoi genitori con la Pro loco. Una notizia che mi ha lasciato attonito".​

Mestre bus, l'ultimo post dell'autista su Facebook: "Shuttle to Venice"

Shuttle to Venice" (navetta per Venezia) aveva scritto Rizzotto nel suo ultimo post su Facebook. Nelle ore successive, diffusasi la notizia dell'incidente, sotto al post erano comparsi i messaggi sempre più preoccupati degli amici, che sapevano essere quella la linea percosa da Alberto. "Rispondi", "Fatti sentire per favore" si legge nei messaggi rimasti senza replica.

Incidente Mestre: Zaia, autista stimato, bus elettrico del 2022

Era "un pullman elettrico di recente costruzione nel 2022" quello precipitato giù da un cavalcavia provocando la morte di 21 persone e il ferimento di 15. Lo ha detto il Presidente del Veneto, Luca Zaia, intervenendo nel corso di Non Stop News su RTL 102.5, per fare il punto sul terribile incidente accaduto a Mestre ieri sera. E "L'autista - ha aggiunto - è un giovane del mio territorio, una persona conosciuta e stimata".

"Lascerei ai tecnici la ricostruzione della dinamica, basandoci sulle testimonianze delle persone in loco, le telecamere di bordo e le videocamere di sorveglianza - ha continuato - . Si ipotizza un possibile malore dell'autista, poiché ho visto personalmente cosa può accadere quando una persona si sente male al volante, il che potrebbe spiegare l'incidente del pullman. Gli inquirenti diranno ciò che è accaduto".