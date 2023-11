Alberto Scagni, l'uomo che uccise la sorella pestato e torturato in carcere

Uccise la sorella: Scagni picchiato e aggredito nel carcere di Sanremo

Alberto Scagni, detenuto nel carcere di Sanremo per l'omicidio della sorella Alice avvenuto il primo maggio 2022 a Genova, è stato brutalmente aggredito all'interno della sua cella. Gli autori dell'aggressione, due detenuti di origine magrebina, hanno compiuto il pestaggio nella sezione designata per i "detenuti protetti". In seguito all'attacco, il magistrato di turno ha emesso un'ordinanza per l'intervento della polizia penitenziaria, che ha fermato l'aggressione per salvare Scagni. I due aggressori sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio e sequestro di persona. Scagni è quindi stato trasferito nel Pronto soccorso, dove si trova in condizioni critiche.

Secondo le informazioni raccolte, i due detenuti erano completamente ubriachi al momento dell'aggressione. Segregati nella sezione del padiglione Z dedicata ai "detenuti protetti" per i precedenti crimini di violenza sessuale aggravata, si erano ubriacati utilizzando alcol ottenuto tramite la macerazione della frutta.

Alberto Scagni è stato trasferito in un ospedale nella provincia di Albenga. Non è la prima volta che Scagni è vittima di un pestaggio in carcere; precedentemente, era già stato aggredito nel carcere di Genova Marassi, motivo per cui era stato trasferito nella struttura di Sanremo. In quella circostanza, l'aggressore aveva scoperto un ritaglio di giornale che riportava la condanna di Scagni per l'omicidio della sorella. Sebbene non vi siano conferme ufficiali, non è escluso che anche questa volta Scagni sia stato attaccato a causa del crimine commesso. Nella colluttazione che ha seguito l'arresto dei due aggressori, un poliziotto ha riportato la frattura di due costole, con una prognosi di 21 giorni.