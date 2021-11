Alec Baldwin, nuovo incidente sul set: tecnico morso da ragno velenoso

Alec Baldwin, nuovo incidente sul set di Rust: tecnico morso da un ragno velenoso ora rischia amputazione

Qualcuno parla di "maledizione", ma dopo il tragico incidente che ha visto la morte della direttrice alla fotografia e il ferimento del regista, le disavventure sul set di Rust non sembrano finire. Dopo la morte di Halyna Hutchins, colpita da un proiettile accidentalmente esploso da Alec Baldwin, un membro della troupe addetto allo smantellamento del set, Jason Miller, è stato morso a un braccio da un ragno noto per il suo veleno fortemenete tossico che comporta necrosi.

Il tecnico si trova adesso in ospedale dove i medici stanno cercando di curare l'infezione e lo stanno sottoponendo a una serie di interventi per evitare l'amputazione dell'arto. A riferirlo sono i media americani che riportano della raccolta fondi GoFundMe per Miller per sostenere le spese mediche. La produzione del film è interrotta dalla data dell'incidente, in seguito all'indagine aperta sulla morte della direttrice della fotografia, e il tecnico si trovava sul set intento nello smantellamento.

"In pochi giorni ha manifestato sintomi gravi tra cui necrosi del braccio e sepsi. È stato ricoverato in ospedale e ha subito diversi interventi chirurgici ogni giorno mentre i medici fanno del loro meglio per fermare l'infezione e cercare di salvare il suo braccio dall'amputazione", fa sapere la famiglia di Miller su GoFundMe.

