Alessandria, Borsalino inaugura il museo dei cappelli per il 166° anniversario

Borsalino apre il suo museo ad Alessandria

Domani, martedì 4 aprile, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione di Museo Borsalino. Il progetto, nato dalla collaborazione fra Città di Alessandria e Fondazione Borsalino, celebrerà il 166° anniversario della fondazione dell’azienda leader italiana nella produzione di cappelli.

La sede è Palazzo Borsalino, in corso Cento Cannoni 21, che per quasi un secolo è stata l’ingresso della manifattura di cappelli e oggi ospita l’Università degli Studi del Piemonte Orientale. Il nuovo spazio espositivo, si sviluppa su una superficie di 620 metri quadrati, di cui 340 dedicati al museo e 280 destinati alla condivisione, inclusi caffè e gift shop. L'apertura al pubblico è prevista dal 5 aprile.



Il percorso pensato per il visitatore intreccia più temi chiave: la storia di una dinastia imprenditoriale che parte nel 1957 e del suo territorio d’origine; la tradizione artigiana che si tramanda di generazione in generazione; gli iconici cappelli e il dialogo con arte, design, moda e cinema. La sezione Galleria, in particolare, conta più di 2mila cappelli in mostra, organizzati in base a otto percorsi narrativi. Un impianto multimediale ad hoc permette una fruizione personalizzata e altamente esperienziale.



Alla realizzazione del progetto hanno contribuito Regione Piemonte, Università del Piemonte Orientale, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Crt e Fondazione Compagnia di San Paolo.