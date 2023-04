Alla scoperta di AGL Aste Immobiliari, un affare italiano

AGL Aste Immobiliari, intervista al Ceo Massimo Imparato

Siamo andati a conoscere Massimo Imparato, amministratore delegato di AGL Aste Immobiliari, per scoprire i segreti del successo di questa giovane e dinamica azienda. Ma prima un breve excursus sulla storia di AGL che ha avuto inizio nel gennaio del 2018, con l’apertura del primo punto vendita a Brescia, con l’obiettivo ambizioso (ma chiaro fin da subito) di rivoluzionare il settore delle aste immobiliari, storicamente caratterizzato da complessità e diverse problematiche che scoraggiavano lo sviluppo e la crescita di questo mercato.

Con l’intuizione di Massimo Imparato, che ha visto nella carenza di appropriati servizi di consulenza e di assistenza, nella complessità burocratica, nella lentezza dei processi e nell’insufficiente trasparenza del settore, la grande opportunità di affacciarsi in questo mercato e grazie al modello di business vincente e all'impegno dei suoi fondatori, in breve tempo, AGL Aste Immobiliari ha iniziato a espandersi e ad oggi vanta la presenza di poco meno di 160 uffici in tutta Italia e l’apertura di ulteriori 30 punti vendita in Spagna, consolidando così la sua presenza anche nel mercato internazionale.