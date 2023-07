Allarme furti in Autogrill e in aeroporto, ecco come i malintenzionati possono rubarti tutto

Autogrill e aeroporti ormai non sono più sicuri, crescono i furti

Non si può mai stare tranquilli, soprattutto in vacanza. Partire per le ferie può essere davvero stressante, non solo perché non si è mai davvero sicuri di aver preso tutto, ma anche perché, se non facciamo attenzione, potremmo essere vittima di furti. E tra i luoghi dove si corre più il rischio di essere derubati c’è una delle mete più comuni per chi viaggia: gli Autogrill.

Nel dettaglio, i malintenzionati si muovono in gruppo, con gli stessi obiettivi: si tratta di derubare turisti e transitanti stranieri, che fanno una sosta relax nelle aree di servizio soprattutto lungo le autostrade A9 e A8, oppure all’interno dell’aeroporto di Malpensa. E in questi ultimi mesi, complice naturalmente il periodo estivo vacanziero, il fenomeno è decisamente aumentato.

In particolare, sono due le categorie di soggetti identificati con cui bisogna fare grande attenzione. Da un lato i sudamericani, uomini e donne, che agiscono in piccoli gruppi di tre o quattro persone insieme. Dall’altro le famiglie di origine rom, composte da padre, madre e bambini di età scolare, autori materiali dei furti mentre il compito dei genitori è quello di distrarre le vittime.