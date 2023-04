Allarme nitrosammine cancerogene: ecco in quali alimenti si trovano

Un altro allarme alimentare è scattato, questa volta sotto i riflettori ci sono le nitrossamine cencerogene. Ecco dove si trovano

Scatta una nuova allerta sugli alimenti di uso comune per una quantità di nitrosammine cancerogene, che non fanno bene all'essere umano. Nello specifico come riporta anche wineandfoodtour.it, l'allarme è partito dall’EFSA che evidenzia di come alcuni elementi siano ricchi di nitrosammine. Questi elementi sono potenzialmente cancerogeni o comunque capaci di aumentare una possibile insorgenza dei tumori allo stomaco, fegato ed esofago.

Il presidente degli esperti scientifici dell’EFSA – Dott. Schrenk – ha confermato di come alcuni risultati emersi da una ricerca specifica moltissime persone siano a contatto diretto con queste sostanze. Gli alimenti sono di consumo comune e le preoccupazioni per la salute sono sempre più alte.

Allerta alimenti, che cosa sono le nitrosammine