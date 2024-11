Spagna, la paura maltempo non dà tregua: è allerta arancione per Murcia, Catalogna e Valencia

Più di 200 vittime nelle zone della Catalogna e della Comunità Valenciana, le più colpite dalla Dana



Il forte rischio di pioggia ha messo in allerta arancione questa domenica diverse zone della Catalogna, della Murcia e della Comunita' Valenciana, in cui le precipitazioni accumulate potrebbero raggiungere i 150 litri per metro quadrato in dodici ore. Nello specifico il peggioramento delle condizioni meteo e' previsto per le coste meridionali e settentrionali di Valencia; costa settentrionale e interno settentrionale di Castello'n; e la costa pre-costiera meridionale e meridionale di Tarragona. A Vega del Segura, Murcia, le precipitazioni accumulate in dodici ore sarebbero di 100 litri per metro quadrato. In tutti questi punti gli acquazzoni saranno localizzati, per cui in localita' vicine si potranno avere accumuli molto diversi. Nelle zone della Catalogna e della Comunita' Valenciana, le piu' colpite dalla Dana, con piu' di 200 vittime, l'allerta iniziera' alle 9:00 (fino a quel momento l'allerta e' gialla), mentre nella Regione di Murcia e' gia' attivato. La previsione dell'Agenzia meteorologica dello Stato (Aemet) e' di mantenerli per tutta la giornata.

L'Aemet fornisce anche i dati relativi alle precipitazioni accumulate in un'ora nelle suddette zone in allerta arancione, cosi' come nella valle del Guadalenti'n, Lorca, guilas, Campo de Cartagena e Mazarro'n, tutti nella Murcia. La previsione e' che in un'ora verranno raccolti tra i 40 ei 50 litri per metro quadrato. Secondo la mappa di allerta Aemet, anche la costa meridionale di Valencia e' in livello arancione a causa del forte rischio di temporali, che potrebbero essere accompagnati da grandine. Il Centro di Coordinamento delle Emergenze della Generalitat ha emesso un avviso speciale per questa domenica a causa dell'impatto che potrebbero avere le piogge, se si verificassero, a causa della pioggia accumulata al suolo. Anche altre zone della Comunita' Valenciana appaiono sotto allerta gialla - di minore intensita' - tra cui le coste meridionali e settentrionali di Alicante, cosi' come altre zone di Castello'n e Valencia, e la Regione di Murcia, come gli altipiani o il nord-ovest - In questi ultimi due le precipitazioni accumulate in un'ora potrebbero raggiungere i 25 litri per metro quadrato.

In Catalogna, oltre a Tarragona in allerta arancione, sono in allerta, ma a livello giallo, zone di Barcellona e Girona. Ad esempio, sulle coste meridionali e pre-costiere di Girona e Barcellona, si prevede una pioggia accumulata di 20 litri per metro quadrato in un'ora. In giallo per il rischio pioggia, questa domenica compaiono anche i punti dell'Andalusia, piu' precisamente del Levante di Almeri'a. Li' si prevede che in un'ora si accumuleranno 25 litri per metro quadrato e in dodici ore 60 litri per metro quadrato. In questa comunita' e' presente anche l'allerta gialla per tempeste (costa di Almeri'a) e per fenomeni costieri sulla costa di Cadice, nello Stretto, sulla costa di Granada e occidentale e nella capitale di Almeri'a. Il vento da est e' previsto tra 50 e 61 chilometri orari. In Aragona verranno attivate anche le allerte di livello giallo, sia per pioggia che per temporali - entrambi a bassa probabilita' -, in particolare in alcuni punti di Teruel (Bassa Aragona). La precipitazione accumulata in un'ora potrebbe essere di 20 litri per metro quadrato. Anche le zone di Castilla-La Mancha sono; Helli'n e Almansa, entrambi per pioggia (accumulo in un'ora di 15 litri per metro quadrato) e temporali con probabile grandine. L'Aemet aveva gia' avvertito ieri che, sebbene il dana stia dando i suoi ultimi colpi, non bisogna abbassare la guardia. "Tempesta molto forte nel Mediterraneo questa domenica: attiviamo l'allerta arancione nelle zone della Regione di Murcia, Catalogna e Comunita' Valenciana. Nelle zone gia' colpite dalle inondazioni del 29 potrebbero accumularsi piu' di 100-150 litri per metro quadrato. Attenzione! !", ha osservato ieri sera sul suo account di social network X.



