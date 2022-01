Allevatore ucciso nel nuorese, esecuzione all'alba a fucilate in pieno centro

Omicidio in pieno centro a Oliena, nel Nuorese: ucciso un allevatore di 59 anni

Omicidio all'alba in pieno centro a Oliena, nel Nuorese. Un allevatore è stato ucciso a fucilate appena uscito dalla sua abitazione, in un vicolo del paese. Antonio Corrias, 59 anni, è stato raggiunto da diverse scariche di pallettoni che non gli hanno lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Nuoro.

Il killer ha aspettato che "Tonino" Corrias entrasse nella sua auto per esplodere le fucilate a pallettoni che lo hanno ucciso. Il corpo senza vita dell'allevatore è stato trovato nella vettura parcheggiata in via Massaua, a pochi metri dalla sua abitazione dalla quale era uscito poco prima. Le indagini che verranno effettuate dai carabinieri del comando provinciale di Nuoro sono state affidate al sostituto procuratore Ireno Satta.

L'uomo era scampato già due volte a precedenti agguati. La prima volta del 2001 quando era rimasto ferito a una spalla e al braccio da alcuni colpi di arma da fuoco, nel periodo della cosiddetta faida di Oliena. La seconda volta nel novembre 2015 era rimasto illeso dopo che alcuni proiettili avevano centrato il parabrezza dell'auto a bordo della quale viaggiava.