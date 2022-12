Amazon, corriere muore per malore a Ortona mentre sblocca furgone nel fango

Amazon, il corriere Franco D'Alessandro muore per malore a Ortona nel tentativo di sbloccare il furgone finito nel fango

Non si fermano i casi di morte sul lavoro: a farne le spese questa volta un uomo di 41 anni, Franco D’Alessandro, corriere di Amazon colto da malore mentre cercava di sbloccare il furgone di servizio rimasto impantanato nel fango. È successo a Ortona, in provincia di Chieti – località San Donato – nel pomeriggio di ieri, 11 dicembre. L’uomo, mentre viaggiava per effettuare le consegne del giorno, si è ritrovato in un fossato impraticabile, secondo le prime ricostruzioni della vicenda a causa delle indicazioni errate del navigatore.

A quel punto D’Alessandro sarebbe sceso dal mezzo di servizio, e avrebbe provato a spingere il furgone fuori dal fossato, quando è stato sopraggiunto da un malore. Inutile sarebbe stata la chiamata da parte sua dei soccorsi: il 118 non è arrivato in tempo, perché subito dopo quell’ultima chiamata il corriere è morto. Sul posto si sono recati i Carabinieri della compagnia locale, i Vigli del Fuoco e i sanitari, ma non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso.

A denunciare l’ennesimo episodio di morte sul lavoro è stato l'Usb Abruzzo e Molise, secondo la quale "morire lavorando non è più una notizia in Italia, con già oltre mille morti quest'anno, e l'Usb non ritiene che siano frutto della cattiva sorte ma una conseguenza di controlli preventivi assenti, un sistema di lavoro basato su ritmi frenetici ed una legislazione inadeguata alla gravità della situazione che si reitera senza che la politica intervenga con decisione e fermezza". E ancora: "La tragica vicenda in cui è rimasto vittima Franco - ha dichiarato il senatore e segretario regionale del partito Michele Fina - ci deve una volta di più spronare a spendere il massimo impegno per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro. Vale anche per il mestiere di corriere, sempre più diffuso, e l'attenzione, in particolar modo in questo caso, riguarda l'accezione ampia delle condizioni di lavoro".