Anche a Brescia apre la Casa della Psicologia

La Casa della Psicologia

Le porte della Casa della Psicologia dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) si aprono anche a Brescia. L’evento di martedì 9 aprile alle ore 20,45 dal titolo “Impotenti e confusi: adulti di fronte all'adolescenza. Quali strategie?” apre la stagione della Casa della Psicologia di Brescia (Cascina Parco Gallo, via Corfù 100) e dà inizio ad una serie manifestazioni culturali cittadine per diffondere la cultura psicologica sul territorio bresciano.

Con questa iniziativa, l'Ordine degli Psicologi della Lombardia evidenzia nuovamente il suo impegno nella promozione e nella creazione di una rete professionale più solida e collaborativa tra gli psicologi del territorio. L'obiettivo è quello di agevolare lo scambio di competenze ed esperienze tra i professionisti, nonché di valorizzare il territorio e le sue risorse locali.

“Questa nuova sperimentazione - dichiara Davide Baventore, vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia e coordinatore del progetto Casa della Psicologia di Milano e Brescia (nella foto)- ci permetterà di valutare la bontà dell’iniziativa per strutturarla negli anni futuri: abbiamo scelto di partire da Brescia, che è la provincia con il maggior numero di iscritti all’Ordine degli Psicologi dopo Milano. Puntiamo a promuovere anche a Brescia un modello di eventi culturali con cadenza regolare per alimentare un proficuo scambio intellettuale e culturale e offrire agli iscritti del territorio un’occasione di incontro tra di loro e con l’Ordine, al fine di far crescere la cultura psicologica, anche attraverso il coinvolgimento di professionalità diverse e di personaggi del mondo culturale”.

Ispirata dal successo e dall'efficacia della Casa della Psicologia di Milano, la nuova sede della Casa della Psicologia di Brescia possiede tutte le qualità necessarie per divenire non solo un punto di riferimento per la comunità psicologica, ma anche un centro di sviluppo e crescita per l'intera città. Sicuramente questa nuova sede OPL rappresenta un traguardo importante per la comunità professionale ed offre un luogo fisico in cui diffondere la cultura psicologica e facilitare l'interazione tra professionisti del settore, pubblico non specialista e l'Ordine degli Psicologi della Lombardia.