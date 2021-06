Andrea Scanzi copia un articolo de Il Tirreno: "Zero correttezza"

Nuovi problemi per il giornalista più seguito del web, Andrea Scanzi. Dopo le innumerevoli polemiche sorte a causa del suo essersi vaccinato con molto anticipo rispetto alla sua fascia d’età, questa volta finisce nel mirino dei colleghi della testata Il Tirreno.

Scanzi, noto per la sua copiosa pubblicazione di contenuti su Facebook, ha dedicato un post alla famosissima azienda di gelati Sammontana, narrandone la storia ed elogiandola per professionalità e wellness dei dipendenti. Qui nasce il problema: Scanzi non ha trovato questa notizia da solo bensì ha copiato e incollato un articolo di Martina Triviglio uscito su Il Tirreno senza nemmeno citare la fonte.

Questo sgarbo del giornalista toscano ha fatto infuriare enormemente la testata online e nell’edizione odierna (9 giugno 2021) non gliele mandano di certo a dire: “Sfruttamento si verifica anche impossessandosi di quello che una collega ha scritto e facendolo passare per proprio contando su fatto che nessuno andrà a vedere la fonte della notizie. E che tutti la attribuiranno al giornalista più noto, solo perché c’è chi ancora lo invita in televisione. Chi sa trovare da solo le notizie - conclude l’articolo - lo potrà fare per sempre. Gli altri dovranno limitarsi a copiare“.