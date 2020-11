Angela da Mondello ora è una star, arriva il brano "Non ce n’è". VIDEO

ANGELA DA MONDELLO, ORA E' ANCHE UNA POPSTAR

La signora Angela ha registrato in questi giorni a Mondello un video musicale per la sua canzone: "Non ce n'è, non ce n'è". Polemiche a non finire: infatti, domenica scorsa, una ventina di persone (senza mascherina, nè distanziamento) si è data appuntamento per girare il filmato con la palermitana.