Antonio Mura è il nuovo pg di Roma: fu pubblica accusa nel processo Mediaset

Antonio Mura nuovo pg di Roma, ok unanime da Csm

Antonio Mura e' il nuovo procuratore generale della Corte d'appello di Roma. Lo ha nominato all'unanimita' questa mattina il plenum del Csm. Mura, fino ad oggi pg di Venezia, andra' a ricoprire il posto lasciato vacante nello scorso autunno da Giovanni Salvi, che ora e' alla guida della procura generale della Cassazione. Anche la Quinta Commissione aveva proposto al plenum il nome di Mura all'unanimita'.

Nato a Sassari nel 1954, in magistratura dal 1981, Mura ha iniziato la sua carriera come pm a Livorno, poi, tra il 1986 e il 1990, e' stato addetto all'ufficio studi del Csm. Dopo un periodo passato da giudice a Firenze, il neo pg di Roma, tra il '94 e il '98, e' tornato a Palazzo dei Marescialli come consigliere togato. Rientrato in ruolo, Mura ha svolto funzioni di sostituto pg in Cassazione - dove rappresento' la pubblica accusa nel processo Mediaset che si concluse con la condanna di Silvio Berlusconi per frode fiscale - dal '98 al 2014, quando e' stato collocato fuori ruolo per l'incarico di capo Dipartimento degli Affari di Giustizia al ministero di via Arenula. Dal 20 dicembre 2017 ha ricoperto il ruolo di procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia.

Antonio Mura nuovo pg di Roma, Raggi: "Congratulazioni , saprà lavorare con competenza"

"Congratulazioni al dottor Antonio Mura, nuovo Procuratore Generale di Roma. A lui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per un compito complesso, che sono certa sapra' affrontare con competenza e spirito di servizio". Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Twitter.