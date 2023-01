Arab GT, l'influencer musicale con la passione per i motori

Arab GT, è l'influencer musicale appassionato di motori, i suoi video virali sui social

La musica da una parte, i motori dall'altra. Arab GT, uno degli influencer più amati nel mondo, sta per brindare ad un nuovo successo al cinema. "Sto prendendo lezioni e presto reciterò in una nuova seria, ma non posso dire altro", racconta.

Arab GT, tra l'altro, con i suoi brani sta spopolando su Tik Tok. I suoi brani stanno andando fortissimo sulle piattaforme. "Mi piace l'idea che al volante - chi come me ama i motori - possa sfrecciare ascoltando le mie canzoni", dice Arab GT - che sta realizzando ogni sogno. Secondo gli addetti ai lavori è il primo influencer musicale, che ha creato canzoni per gli appassionati di auto.



"Sto continuamente girando il mondo. Negli ultimi tre mesi ho visitato tutta l'America e in partenza per l'Asia", racconta ancora. "Lavoro on-line. Ho un'agenzia con molti influencer che lavorano per me. E poi un autonoleggio di supercar a Dubai, un punto di riferimento", dice. Dove vedremo Arab GT? Basta seguirlo sui social per conoscere le sue avventure. Sempre in auto, la sua seconda casa.