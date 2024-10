Giorgio Armani: "Il mio primo amore fu una cosa straordinaria". La confessione del re della moda

Giorgio Armani, le confessioni più intime dei suoi amori: "Il mio primo ragazzo fu un qualcosa di straordinario"

Giorgio Armani, 90 anni e non sentirli. E dopo tanto tempo ha deciso di mettersi a nudo e rivelare dettagli inediti sul suo passato in una lunga intervista al Corriere della Sera. Dalla prima volta in cui si accorse di amare un ragazzo, al più grande rimpianto di sempre. E poi l’incontro con il suo compagno Sergio Galeotti (scomparso tragicamente a 40 anni) e anche i piani per il prossimo futuro. Che prevedono un ritiro graduale dal mondo della moda e finalmente un po’ di relax. Scopriamo tutti i dettagli qui sotto.

Nella sua confessione al Corriere ricorda quando da ragazzo scoprì la sua attrazione per gli uomini. "Non ho mai parlato di questo", ha esordito lo stilista, "fu sotto un capannone sulla spiaggia di Misano Mare, alle 5 del pomeriggio, quando tutti i ragazzi della colonia venivano ricoverati sulla spiaggia per rilassarsi". Poi ha aggiunto altri dettagli, ancora più intimi.

"Io ero in un gruppo di ragazzi, di bambini, e c’era un responsabile, un giovane uomo, che mi ispirò subito un sentimento d’amore. Non ho ben realizzato questa cosa, non le ho dato seguito. Ma da lì in avanti la mia vita cominciò, in un altro modo". Anche se all’inizio, per stessa ammissione di Armani, non tutto fu così chiaro: "Non ne ero conscio, non capivo cos’era, non facevo differenze tra uomo e donna. Era un’attrazione che sentivo, una cosa bellissima: non vedevi l’ora di stargli vicino, di farmi accarezzare…una grande emozione. Queste cose non le ho mai dette a nessuno. È un ricordo molto emozionante".

Oggi, a moltissimi anni di distanza, Giorgio ha ritrovato l’amore tra le braccia di Leo Dell’Orco. "Rappresenta la persona a me più vicina", ammette lo stilista con il Corriere.