Violenta una ragazza fuori dalla discoteca e fa il video: arrestato un 19enne

Arrestato un 19enne per violenza sessuale ai danni di una coetanea. Per lei, fino a 40 giorni di prognosi

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato oggi, lunedì 1 luglio, per aver violentato una coetanea fuori da una discoteca a Pontedera, in provincia di Pisa. Non solo, il giovane, italiano e incensurato, avrebbe ripreso con il cellulare il momento dell'aggressione. Il fatto risale ai primi giorni di giugno e il 19enne, accusato di violenza sessuale e lesioni gravissime, è stato individuato dagli investigatori del commissariato di Pontedera e condotto in carcere.

L'aggressore e la vittima si erano conosciuti quella sera in una discoteca nella provincia di Pisa, precisamente nella città di Pontedera. Stando alle ricostruzioni della polizia, una volta all'esterno del locale, i due si erano appartati. Qui, la ragazza avrebbe cercato di respingere il 19enne che, però, non si era fermato. La violenza sarebbe avvenuta in questo momento e il tutto è stato ripreso dal cellulare del ragazzo.

Dopo la violenza, la ragazza si era recata in ospedale dove era stata ricoverata. A causa delle lesioni subìte aveva ricevuto una prognosi che si aggira tra i 20 e i 40 giorni. Le indagini sono iniziate poco dopo. L'obiettivo era rintracciare il carnefice della violenza sessuale. Gli agenti sono riusciti a risalire al 19enne grazie al nickname utilizzato su Instagram e alla descrizione fornita dalla vittima (è stata sempre lei a indicare il nome usato sui social dal giovane).

Dopo qualche giorno, il ragazzo era stato identificato come il presunto autore della violenza. Rintracciato, è stato arrestato oggi dagli agenti. Nei suoi confronti è stata disposta un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal gip di Pisa su richiesta della procura pisana.