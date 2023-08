Arrestato ex corteggiatore di Uomini&Donne per violenze alla fidanzata 19enne

Arrestato a Cattolica l'ex corteggiatore U&D Marco Arduini per violenze e minacce alla fidanzata 19enne

Marco Arduini, volto noto per aver partecipato alla trasmissione “Uomini & Donne Over” è stato arrestato a Cattolica (Rimini) per aver picchiato e minacciato di morte la fidanzata appena 19enne con cui intratteneva una relazione da poco meno di un anno. Il 45enne, originario di Roma, partecipò nel 2018 come corteggiatore nel programma pomeridiano di Maria De Filippi, da cui al tempo fu però allontanato.

Come riporta Il resto del Carlino, ora Arduini si trova in carcere in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani. I reati ipotizzati sono maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni. L’uomo infatti ha aggredito la giovane compagna fino a romperle il naso.