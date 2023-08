Arrestato il chirurgo dei Vip, quindici anni di "carriera" con la terza media

Venezia, arrestato Matteo Politi: il "chirurgo dei Vip" con la terza media

Una carriera da chirurgo estetico lunga 15 anni per Matteo Politi, arrestato questa mattina a Marghera (Venezia), dove il Nucleo investigativo dell'Arma di Venezia lo ha scovato e lo ha ammanettato, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall'Autorità Giudiziaria romena, per l'espiazione di 3 anni e 4 mesi di reclusione dopo la condanna definitiva per i reati di truffa e falsificazione di documenti, in relazione all'esercizio abusivo della professione medica in quel paese.

Il sedicente medico aveva convinto tutti - Usl e ricchi magnati stranieri più o meno Vip - ma a dispetto della reputazione di cui godeva, il 43enne non solo non era chirurgo, né medico, ma non aveva neppure il diploma di terza media.

Secondo la magistratura romena, tra il marzo ed il dicembre 2018, l'uomo si sarebbe finto medico, inducendo in errore nove vittime riguardo alla sua qualità di specialista in chirurgia plastica estetica, usando un nome contraffatto ed eseguendo interventi in cinque strutture sanitarie a Bucarest, ottenendo profitti per decine di migliaia di euro.