Arrestato il falsario del Bataclan. Si nascondeva a Bari,è un membro dell'Isis

Clamorosa svolta nelle indagini sulla strage del teatro Bataclan a Parigi del novembre 2015, costata la vita a 90 persone, ad opera dell'Isis. La polizia a distanza di più di cinque anni è riuscita a rintracciare il falsario, colui che avrebbe garantito la disponibilità di documenti contraffatti agli attentatori. Era in Italia, è stato fermato a Bari. Si tratta di un algerino di 36 anni. Le indagini hanno accertato la sua diretta attività di supporto agli autori degli attentati terroristici.

L'uomo, è ritenuto appartenente all'organizzazione terroristica Isis. Le indagini hanno consentito di accertare, anche mediante la collaborazione estesa in ambito internazionale, la contiguità dell'indagato ad ambienti radicali di matrice jihadista oltre al suo coinvolgimento negli attentati terroristici di Parigi. Avrebbe fatto parte di una cellula terroristica dell'Isis come componente dell'ala operante in territorio francese e belga, con collegamenti in Siria e in altri Paesi nordafricani.