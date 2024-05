Assalto al furgone: l'impressionante video dell'evasione di Mohamed Amra

Francia, assalto al furgone penitenziario all'altezza del casello autostradale di Incarville per liberare Mohamed Amra. Morti due agenti

Lasciano di stucco le immagini dell'assalto al furgone penitenziaro al casello autostradale di Incarville, in Normandia, che ha portato alla fuga di Mohamed Amra detto "la mosca", trafficante di droga condannato a 18 mesi per tentato omicidio. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutto l'attacco portato avanti da quattro uomini armati di fucili e pompa e in cui sono morti due agenti e altri tre sono rimasti feriti. Le vittime lasciano rispettivamente una moglie e due figli e il secondo una moglie incinta.

Per rintracciare il fuggiasco e i suoi complici è stato messo in atto un piano imponente con la mobilitazione di 200 gendarmi. "L'attacco di questa mattina, che ha causato la morte di alcuni agenti penitenziari, è uno shock per tutti noi. La nazione è al fianco delle famiglie, dei feriti e dei loro colleghi. Si sta facendo il possibile per trovare gli autori di questo crimine, affinché sia fatta giustizia in nome del popolo francese. Saremo intransigenti", ha scritto su X il presidente francese Emmanuel Macron.