Assalto al furgone della polizia: prigioniero in fuga, uccisi tre agenti

Tre agenti penitenziari sono stati uccisi durante un assalto al loro furgone fermo a un casello autostradale a Eure, in Normandia. Lo riferisce la polizia, come riporta Le Figaro. Due auto , un'Audi A5 bianca e una BMW serie 5, hanno attaccato il furgone che trasportava un detenuto da Rouen verso Évreux.

E' in fuga il detenuto che era trasportato sul furgone della polizia penitenziaria francese assaltato oggi al casello autostradale di Incarville, nell'Eure in Normandia. Lo ha spiegato a Bfmtv una fonte vicina all'inchiesta spiegando che gli investigatori sono stati mobilitati per rintracciare il detenuto e gli aggressori del furgone.

Trent'anni, condannato martedì scorso a 18 mesi di carcere dal tribunale giudiziario di Evreux per furti aggravati, in supermercati e attività commerciali tra l'agosto e ottobre del 2019: questo il profilo del detenuto in fuga. Le Figaro identifica l'evaso in Mohamed A., soprannominato ''La Mouche'', originario del quartiere di La Sablière, a Rouen. Non rientrerebbe nell'elenco dei detenuti radicalizzati e, secondo Bfmtv, ''non si tratta di un detenuto particolarmente noto''.

L'indagato era stato incriminato anche a Marsiglia per omicidio volontario commesso il 17 giugno 2022 ad Aubagne. La vittima era residente di Dreux e l'omicidio era legato al traffico di droga. Prima di essere detenuto a Évreux, l'uomo era stato in carcere a Baumettes e a La Santé.