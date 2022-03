Assange: matrimonio in carcere con la fidanzata Stella Moris

WikiLeaks: fiori d'arancio oggi per Julian Assange con Stella Moris

Julian Assange e la sua fidanzata Stella Moris si sposano oggi nella prigione di massima sicurezza di Londra dove e' il fondatore di WikiLeaks e' detenuto. Assange, 50 anni, sta combattendo contro il tentativo di estradizione dal Regno Unito per essere processato negli Stati Uniti in quanto accusato di aver pubblicato file segreti relativi alle guerre in Iraq e Afghanistan.

Julian Assange si sposa con il suo ex avvocato: la cerimonia nel carcere londinese

La scorsa settimana, la Corte Suprema del Regno Unito ha respinto una richiesta di appello portando la lunga vicenda legale piu' vicina alla conclusione. Assange e Moris hanno annunciato il loro fidanzamento a novembre e hanno ottenuto il permesso di sposarsi nella prigione di Belmarsh, nel sud-est di Londra. Il gruppo Don't Extradite Assange (DEA) ha affermato che il matrimonio saranno presenti solo quattro ospiti, due testimoni e due guardie di sicurezza. Gli invitati dovranno partire subito dopo la cerimonia.

Leggi anche: