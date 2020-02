Autista "in nero" per la moglie del boss. Percepiva il reddito di cittadinanza

Smascherato a Catania un furbetto del reddito di cittadinanza. Faceva l'autista per la moglie del boss, è stato indagato per truffa aggravata ai danni dello Stato. L’uomo lavorava alle dipendenze, tra l’altro in nero e da quattro anni, del nucleo familiare della famiglia malavitosa come autista e, in generale, “tuttofare” ma nonostante questo aveva dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza. Il 50enne è stato smascherato perchè era alla guida dell'auto che portava la moglie del boss in questura, dove si era recata per firmare essendo sottoposta a libertà vigilata. Gli agenti si sono insospettiti a causa dell'auto in cui viaggiava che risultava non assicurata e inoltre la signora era anche sprovvista di patente di guida. Alla luce di quanto scoperto, l'uomo è stato indagato in stato di libertà per truffa aggravata ai danni dello Stato per il conseguimento di erogazione pubblica non spettante e, inoltre, si è proceduto a sequestrare la vettura ai fini della confisca, contestando sanzioni pecuniarie, per guida senza patente e mancanza di assicurazione, pari ad oltre 6 mila euro.