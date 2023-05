Auto Euro 7, limiti alle emissioni: l'Italia contro la proposta Ue

Auto, limiti alle emissioni anche per le classi Euro 7.

I nuovi limiti Ue alle emissioni di veicoli a benzina o diesel contenuti nella proposta sull'Euro 7, se approvati, "distoglierebbero gli investimenti necessari per raggiungere l'obiettivo del 2035" di passaggio alle auto a zero CO2. L'avvertimento è contenuto nel documento informale degli otto Stati, inclusa l'Italia, che contestano la proposta della Commissione sui nuovi requisiti europei per ridurre l'inquinamento delle auto.

Nel contesto dei negoziati sulla proposta, il 'non-paper' degli otto governi è stato inviato alla presidenza svedese del Consiglio Ue, agli altri Stati membri e alla Commissione. Francia, Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Bulgaria hanno sottoscritto il documento assieme all'Italia.

Oltre all'introduzione di nuovi limiti sulle emissioni di gas di scarico, gli otto governi contestano le date di applicazione dell'Euro 7 che "devono essere prorogate" da quelle indicate dall'attuale proposta, che prevede l'entrata in vigore dal primo luglio 2025 per autovetture e furgoni e il primo luglio 2027 per i veicoli pesanti, ad "almeno tre anni dal momento dell'adozione dell'intero pacchetto, compresi gli atti di esecuzione".

