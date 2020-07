Azzolina: “Lezioni anche in luoghi come cinema e teatri”

"In Sicilia come in altre parti d'Italia abbiamo l'obiettivo di migliorare gli spazi attualmente disponibili, cercarne negli altri al di fuori dalla scuola, anche per avvicinare gli studenti al mondo della cultura, in luoghi come cinema, teatri e musei. Vogliamo potenziare l'organico con docenti e personale Ata". Lo ha detto il ministro all'Istruzione, Lucia Azzolina, dopo la visita alla scuola "Falcone" di Palermo.