Baby gang e violenza, 13enne in giro armato di pistola nel Napoletano

Baby gang e violenza, 13enne in giro armato di pistola a Volla, nel Napoletano

Una pistola nascosta nella cintura, con il colpo in canna. Così andava in giro, come se niente fosse, un tredicenne napoletano, che è incappato in un controllo dei carabinieri, i quali dopo averlo visto in strada si erano insospettiti.

Il minorenne era su via Famiglietti a Volla, comune della provincia napoletana, a ridosso del capoluogo partenopeo. Quando si è trovato i carabinieri impegnati nei consueti controlli del territorio. I militari dell'Arma, durante la pequisizione, hanno scoperto che il giovane nascondeva nella cintura la replica di una Bruni calibro 9, senza tappo rosso.

Il tredicenne non ha fornito spiegazioni in merito al perché avesse con lui una pistola con cartuccia già in canna, nascosta e agganciata all'interno della cintura. I carabinieri hanno quindi proceduto come da prassi alla denuncia a piede libero nei suoi confronti per porto e detenzione abusivi di arma da fuoco, per poi riaccompagnarlo a casa dai genitori, cui è stato notificato il tutto. La pistola è stata posta sotto sequestro.

Anche se il giovane ha meno di 14 anni rischia comunque pene severe. L'ordinamento, infatti, in caso di condanna e qualora il tribunale lo riconosca come elemento pericoloso, prevede anche il riformatorio o la libertà vigilata.

