Allarme per il bagnoschiuma Neutro Roberts: ritirati 3 lotti. Ecco quali

Richiamato bagnoschiuma Neutro Roberts: 3 lotti contengono una sostanza genotossica

Scatta una nuova allerta per cosmetici e prodotti per l’igiene personale per la presenza di Lilial (in etichetta Buthylfenil Methylpropional o BMHCA, una sostanza ora vietata in Europa. Rapex, il sistema di allerta rapido europeo, ha infatti segnalato nei giorni scorsi alcuni lotti di bagnoschiuma noti, come il bagno doccia Neutro Roberts Cremoso con latte idratante e burro di Karitè. A rivelarlo è il sito online GreenMe che specifica che i lotti richiamati sono nello specifico tre: 08981, 10911 e 16991 con codice a barre 800241009651. Lilial è una sostanza pericolosa perchè potrebbe causare danni al sistema riproduttivo, danneggiare la salute dei feti e provocare sensibilizzazione cutanea. Nonsotante i vari allarmi, la situazione, come sottolinea GreenMe, appare ancora molto confusa: non tutti i produttori si sono ben adeguati alla nuova normativa, nonostante sia passato diverso tempo (il divieto è in vigore da marzo 2022 ma le aziende avevano la possibilità di vendere le rimanenze fino al 1° marzo 2023).