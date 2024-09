Bambini sepolti a Parma, parla l'ex fidanzato di Chiara Petrolin: "Voglio riconoscere i miei figli. E su di lei..."

Bambini sepolti a Parma, parla l'ex fidanzato di Chiara Petrolin: "Voglio riconoscere i miei figli"

Samuel, l'ex fidanzato di Chiara Petrolini, rompe il silenzio. Le sue parole, riferite dall'avvocato Monica Moschioni e riportate dalla Gazzetta di Parma, sono piene di confusione e dolore: “Sono completamente frastornato. Non ho ancora realizzato cosa sia successo. E soprattutto non so più chi ho conosciuto, chi era Chiara”.

Petrolini, una giovane di 21 anni originaria di Vignale di Traversetolo, è attualmente agli arresti domiciliari con le accuse di omicidio premeditato e soppressione di cadavere, a seguito del ritrovamento di due neonati sepolti nel suo giardino. Samuel, sconvolto, esprime il desiderio di affrontare la situazione: “Mi sembra di essere finito in un film terribile. Appena le procedure lo permetteranno vorrei riconoscere i miei bambini, dargli un nome e organizzare una cerimonia”.

L'avvocata Moschioni spiega che Samuel ha bisogno di tranquillità in questo momento difficile. L'avvocato precisa anche che non possono fornire dettagli sulle indagini o sul processo: “Non siamo in grado di rispondere ad alcuna domanda sulle indagini o sul processo, in quanto, in questa fase non c'è discovery per la persona offesa - prosegue - e le notizie che sappiamo sono quelle ricavate dalla conferenza e comunicato stampa del procuratore capo”.

Samuel ha voluto precisare, attraverso il suo avvocato, che in caso di conferma della sua paternità intende riconoscere i bambini, nonostante la procedura anagrafica non sia ancora stata avviata dalla procura.

Per quanto riguarda l'assegnazione dei nomi ai neonati, spetterà alla Procura di Parma, diretta dal magistrato Alfonso D’Avino, inviare un fascicolo al comune di Traversetolo per avviare la registrazione di nascita e morte. Se non ci sarà accordo tra le famiglie sulla scelta dei nomi, la decisione finale spetterà alla Procura.

La gestione dei funerali dei neonati è ancora da definire. Potrebbe esserci una semplice sepoltura, e il sindaco Simone Dall’Orto si è detto disponibile ad organizzare il funerale, lasciando però l'ultima parola ai nonni dei bambini e a Samuel. Nel frattempo, è previsto per giovedì l'interrogatorio di garanzia per Chiara, la quale è difesa dall'avvocato Nicola Tria e potrebbe decidere di non rispondere.