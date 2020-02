Bancomat del Prosecco rimosso dalle vie di Londra

Il bancomat delle prosecco (denominato Apm, automatic prosecco machine), comparso a Londra, è stato rimosso. Era stato installato in una via centrale della capitale ad opera della vineria "Vagabond Wine".

Il Consorzio di tutela del Prosecco Doc aveva annunciato azioni legali per frode verso i consumatori inglesi.

Il presidente Stefano Zanette spiegava, nel documento, che: “Si tratta evidentemente di una frode nei confronti dei consumatori inglesi, oltre che un serio danno di immagine per la nostra denominazione”. E annunciava che il Consorzio si era attivato, con i propri legali, al fine di contestare l’illegittimo riferimento alla denominazione Prosecco apparso sul distributore londinese”.

Il Consorzio aveva preannunciato iniziative legali «contro chiunque, in Italia e all'estero, continuerà a somministrare del vino alla spina vendendolo come Prosecco, cosa non ammessa in alcun modo dal disciplinare vigente».

Dopo un incontro tra la proprietà del wine bar e i rappresentanti del consorzio, tenutosi nei giorni scorsi a Londra, Vagabond Wines ha deciso di rimuovere la “bank of bubbles”.