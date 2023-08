Bardonecchia, colata di fango e detriti. I Vigili del Fuoco al lavoro. VIDEO

Bardonecchia: paura e danni valanga fango, soccorsi a lavoro

La violenta valanga di fango e detriti che si è abbattuta su Bardonecchia ha causato momenti di paura tra i residenti e i numerosi turisti presenti in paese. Tanta gente si è riversata nelle strade: diversi i danni a strade e ponti, danneggiato anche il commissariato di polizia, problemi in alcuni alberghi. Il Comune di Bardonecchia ha attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), per coordinare gli interventi delle forze dell'ordine, della Croce Rossa Italiana e del Soccorso Alpino.

Bardonecchia, colata di fango e detriti. I Vigili del Fuoco al lavoro

Colata di fango a #Bardonecchia (TO): prosegue il lavoro di 50 #vigilidelfuoco per attività di ricerca eventuali dispersi e per la rimozione di detriti dalle strade. Istituito un posto di comando avanzato per la gestione del soccorso [#14agosto 9:45] pic.twitter.com/8pcYE7dboU — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 14, 2023



Maltempo: camper travolto da fango a Bardonecchia, salvate 6 persone

Istituito stanotte un posto di comando avanzato per la gestione delle operazioni di soccorso che vedono impegnati 50 vigili del fuoco. Esclusa stanotte dopo il controllo da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco la presenza di persone all’interno delle auto travolte. Sono in corso le ricerche di eventuali persone disperse in acqua lungo il corso del torrente da Bardonecchia fino al centro abitato di Boulard più a valle.