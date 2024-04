Basta stress, l'ozio può migliorarci la vita: come funzionano Niksen e Fluxing

Niksen e Fluxing, così l'ozio più totale e il non pensare ai problemi può migliorare la qualità della nostra vita

Hanno nomi strani le due metodologie che dovrebbero migliorarci la vita. Si chiamano Niksen e Fluxing e sono le ultime tendenze per arginare lo stress. Provengono dal Nord Europa, Paesi Bassi e Finlandia, e potremmo definirle complementari. La base di partenza è lo stress in tutte le sue forme, compresa quella più nota e cioè il burnout (stress cronico associato al contesto lavorativo).

Fatto sta che nei Paesi Bassi già da qualche anno si è fatta strada tra canali, mulini e biciclette, la tendenza del Niksen, vale a dire di una pratica che in italiano si potrebbe tradurre a grandi linee come un dolce far niente. Ozio puro, ma privato di un ingrediente basico rispetto ai proverbi che conosciamo tutti: il senso di colpa. E' lì che il Niksen fa la differenza.

Perché la sua pratica mette da parte il rimorso e si concentra sui benefici del riposo senza pensieri. Quindi semaforo verde per uno spazio ritagliato volutamente per non pensare a nulla, per vagare con la mente, per rigenerarsi o ricaricarsi le pile. Vanno bene le passeggiate, l'attività sportiva, il giardinaggio o le visite ai musei.

L'importante è che il riposo sia voluto ed estraniante da qualsiasi problema contestuale. Che ci permetta di sfruttare quei minuti o quella ora o quel tempo nel quale la mente, svuotata dalla pressione dei problemi, si ricarica a fronte di un'attività appagante. Una sorta di rivendicazione del riposo, non solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto da quello mentale. Un'esigenza anche per produrre di più, per essere rinvigoriti dalla parentesi di riposo e pronti per continuare la giornata. In Italia, per certi versi, alla stessa conclusione ci eravamo già arrivati con la nostra mediterranea pennichella.

Un break necessario, non solo dopo un pranzo luculliano, ma una metodologia ripresa anche da numerose aziende che avevano giudicato necessaria la pausa a vantaggio di una maggiore produttività. E così ecco apparire nei luoghi di lavoro, divani, chaise longue, poltrone, sale relax... Insomma una serie di mobili compatibili con il riposo fisico.

Nike, ad esempio, offre delle stanze per consentire ai propri dipendenti di riposare e meditare, mentre Google ha introdotto le nap pod, delle panche inclinate dotate di una capsula sopra la testa per coprire la parte superiore del corpo. Comunque per fare il punto sul Niksen ed i suoi benefici, si può acquistare il libro di Olga Mecking "Niksen: Embracing the Dutch Art of Doing Nothing”, in vendita anche online sia in lingua originale che tradotto in italiano.

E la fluxing finlandese? Dalla terra di babbo Natale arriva e si diffonde il consiglio di come comportarsi nella vita per evitare di prenderla di petto. Ed ecco che fluxing significa flusso, abbandono, lasciarsi andare, prendere la vita per come viene, senza opporsi. Il flusso in questione sarebbe il medesimo dei laghi finlandesi che si trasformano a seconda delle stagioni, naturalmente.

Quindi, nessun determinismo, nessuna convinzione, nessun comportamento decisionista: il fluxing prevede che il verso da prendere nella vita è proprio quello del non prendere nessuna direzione. Della serie come va va. E' chiaro che il fluxing produce benefici immediati: sicuramente la riduzione dello stress, ma anche dell'ansia.

L'incertezza indotta provoca il suo esatto contrario, un senso di felicità, di non appartenenza al problema, alla decisione, al cruccio: lo faccio o non lo faccio, farò bene o farò male, azzardo o non azzardo. Tutto delegato al fato, a quello che il destino riserva. Anche in questo caso, così come per il Niksen, bisogna impegnarsi a non voler scegliere. Solo così possiamo allontanare le paure ed essere più leggeri. E' questo il senso del fluxing.

Chiaro che si tratta di un comportamento che non può essere repentino: ha bisogno di una cultura o di una base che gradualmente ci porta al risultato. Può essere utile praticare yoga, allenarsi a lasciare andare, cercare quotidianamente un modo per non essere sempre pronti all'imprevisto e governarlo, invece, come meglio ci riesce. Praticamente adattarsi con flessibilità