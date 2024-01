Battipaglia, 12enne rapita all'uscita da scuola e abbandonata in un cimitero

Battipaglia, 12enne rapita fuori da scuola: al vaglio l'ipotesi di violenza sessuale

Una ragazza di 12 anni sarebbe stata sequestrata all'uscita di scuola "incappucciata a forza e catturata da ignoti che non ha riconosciuto" e portata in un luogo isolato dove resta da chiarire cosa sia successo prima di essere abbandonata davanti al cimitero degli Inglesi, a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. I fatti, si legge sul quotidiano campano "la Città", sarebbero avvenuti lo scorso 8 gennaio nella Piana del Sele. Nella ricostruzione però c'è un vuoto prima del ritrovamento della 12enne.

La mamma è andata a prenderla e portata al pronto soccorso dell'ospedale di Battipaglia. Qui, sempre secondo la ricostruzione del quotidiano, gli accertamenti medici avrebbero escluso una recente violenza sessuale, ma avrebbero evidenziato quelli di una possibile violenza pregressa. Le indagini avrebbero a questo riguardo accertato che anche lo scorso mese di maggio la bambina sarebbe stata incappucciata e catturata, per poi essere rilasciata davanti ad un'altra scuola, di un altro comune, dove il nonno l'ha recuperata. Gli inquirenti stanno indagando per ricostruire l’intricata vicenda e capire se qualcuno abbia preso di mira la famiglia della 12enne; il pm potrebbe chiedere l’incidente probatorio per ascoltare la testimonianza della minore.

A questo riguardo il sindaco di Bellizzi - dove vive la giovane vittima - Mimmo Volpe, ha scritto su Facebook: "Nessun caso di sequestro alla scuola di Bellizzi. Solo per correttezza e per una informazione lineare e veritiera. Non c'è stato nessun coinvolgimento della Scuola Media di Bellizzi sul caso del sequestro della bambina. Resta comunque un fatto grave e inammissibile. Siamo vicini alla famiglia della piccola. Auspichiamo una rapida individuazione di questi irresponsabili e vergognosi individui".