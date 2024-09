Bayesian, i segreti di Russia e Cina in una cassaforte nell'abisso: ora è un affare mondiale

Bayesian, sorvegliato giorno e notte per la cassaforte con all'interno materiale "altamente riservato"

L'affondamento del Bayesian del 23 agosto scorso a largo di Palermo, costato la vita a sette persone tra cui il magnate inglese Mike Lynch, ha scatenato un intrigo internazionale. L’ultimo mistero del Bayesian - riporta Il Corriere della Sera - è custodito a 50 metri di profondità, lì dove giace il veliero del tycoon morto nel naufragio insieme alla figlia diciottenne Hannah, all’avvocato a cui doveva l’assoluzione Chris Morvillo e alla moglie Neda, al presidente di Morgan Stanley Jonathan Bloomer e alla moglie Judith e al cuoco di bordo Recaldo Thomas, unico dell’equipaggio a perdere la vita. Nelle casseforti a tenuta stagna del relitto sarebbero custoditi hard disk con dati sensibili d’interesse per governi stranieri come quelli di Russia e Cina. Li avrebbe conservati al sicuro nello yacht lo stesso Lynch, fondatore dell’azienda di cybersicurezza Darktrace che collaborava con l’intelligence di diversi Paesi occidentali.

Nei due hard disk crittografati - prosegue Il Corriere - ci sarebbe materiale altamente riservato: informazioni classificate, tra cui codici di accesso e dati sensibili. E il rischio che qualcuno possa cercare di impossessarsene ha spinto la marina militare, che coordinerà il recupero dello yacht, a rafforzare la sorveglianza dello specchio d’acqua in cui il veliero è affondato. Quanto basta per comprendere il valore che viene dato al materiale. A un mese dall’incidente i magistrati della Procura di Termini Imerese cominciano a mettere insieme i pezzi del puzzle per cercare di capire come una nave ritenuta inaffondabile, prima tra tutti dalla società che l’ha costruita, possa essersi inabissata nel giro di un quarto d’ora. E come, inoltre, sia stato possibile che nessuno si sia mosso sapendo che su Porticello stava per abbattersi una tempesta violenta.