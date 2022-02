Becciu, perquisizioni su fondi Ior-Cei. "Attività investigativa infondata"

Sassari, perquisizioni della Gdf nei confronti di Becciu sui fondi dello Ior e della Cei

Una serie di perquisizioni sono state effettuate dalla guardia di finanza su disposizione della procura di Sassari nell'ambito di un'indagine per riciclaggio relativa a fondi dello Ior e della Cei che sarebbero finiti a enti e persone legate al cardinale Angelo Becciu. Da quanto si apprende le perquisizioni sono state effettuate a Roma, Ozieri, Pattada e Bono, in provincia di Sassari.

La difesa: "Attivita' investigativa infondata"

I legali della Diocesi di Ozieri, rappresentata dal Vescovo Mons. Corrado Melis, dopo le perquisizioni della guardia di finanza disposte dalla procura di Sassari, nell'ambito dell'indagine per riciclaggio relativa a fondi dello Ior e della Cei, hanno dichiarato: "L'attivita' investigativa in corso appare 'prima facie' infondata, consistendo in accertamenti peraltro eseguiti nello scorso mese di luglio a seguito di contestazioni gia' smentite sul piano contabile e documentale".

Nel manifestare "formale rispetto verso l'Autorita' Giudiziaria", la diocesi esprime "anche dolore e rammarico" per un'iniziativa che definisce "incomprensibile e destabilizzante".

"Sulla scorta delle conclusioni degli investigatori vaticani - che riteniamo platealmente infondate - la Procura di Sassari ha assunto una iniziativa consequenziale, avente a oggetto i medesimi fatti che, va ricordato, dovranno ancora essere esaminati dal Tribunale vaticano", hanno dichiarato i legali del cardinale Becciu.