Bellanova, risposta in dialetto a Makkox: “Ieni aqquai ca te fazzu bitere...”

BELLANOVA E LA RISPOSTA IN DIALETTO AL CARTOON DI MAKKOX

Simpatica risposta dell’ex ministra all’Agricoltura Teresa Bellanova al cartoon satirico di Makkok, vignettista de Il Foglio e della trasmissione televisiva di La7 Propaganda Live. “Makkox, ma puru tie. Te paru una ca se face cumandare? Ieni aqquai ca te fazzu bitere come me fazzu cumandare cu la cucchiara a manu”, si legge sul profilo della renziana nata a Ceglie Messapica (Brindisi). Nel cartoon si vede la Bellanova che prende con la “cucchiarella” il suo leader Matteo per non aver “calcolato” le conseguenze della crisi di governo del 13 gennaio scorso.