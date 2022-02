Moby, Onorato: "Fai approvare la legge". E Grillo inoltra la mail a Ruocco

Lo scambio di messaggi tra Onorato e Grillo sulla legge Cociancich sugli sgravi fiscali per i marittimi

"Il 22 novembre 2017 la parlamentare Cinque stelle Carla Ruocco invia una email al fondatore del movimento Beppe Grillo e nel testo mette l’emen damento del senatore Pd Roberto Cociancich sugli sgravi fiscali rispetto a chi assume marittimi italiani". Inizia così l'articolo di questa mattina de Il Fatto Quotidiano, una nuova puntata sul caso Moby.

"Secondo, da un lato Grillo interessa i suoi politici per le tematiche che stanno a cuore a Onorato e dall ’altro l’armatore campano paga l’ex comico attraverso un contratto da 240mila euro in due anni tra Moby e il blog di Grillo", spiega il Fatto Quotidiano, che riporta il carteggio che inizia il 30 ottobre 2017 quando in serata Onorato scrive a Grillo: “Caro Beppe, in allegato ti rimetto una nota su quello che quelle m... dei miei colleghi armatori stanno combinando per finire di distruggere l’occupazione dei marittimi italiani. Se passa l’emendamento Cociancich, li abbiamo salvati”.

Continua il Fatto: "Grillo il 31 inoltra la email a Ruocco (estranea alle indagini come tutti i parlamentari) che gli risponde: “Visto. Mi informo e ti faccio sapere. Un abbraccio”. Il primo novembre Grillo invia a Onorato la risposta del suo politico. Poche ore dopo Onorato all’ex comico: “Grazie Comandante”. Il 2 novembre l’armatore manda a Grillo l’emendamento Cociancich. Scrive: “Caro Beppe, la presentazione del testo marittimi”. Il 22 novembre ci sarà la email di Ruocco con allegato l’emendamento e la sua spiegazione", prosegue il Fatto.

L’11 giugno 2018, dopo l'avvento del governo Conte, la Cociancich diventa legge. Anche se Onorato, visto il mancato pieno rispetto della legge, si premura (conclude il Fatto Quotidiano) "di far arrivare lettere personali ai ministri pentastellati Luigi Di Maio, all ’epoca allo Sviluppo economico (Mise) e Danilo Toninelli ai Trasporti (Mit) e al futuro suo vice, il leghista Edoardo Rixi".

Leggi anche:

Maria Chiara Giannetta, vestitino corto: sensuale con classe. Incanta Sanremo

Pechino 2022: Lollobrigida argento per la pronipote di Gina. Short Track: Fontana, medaglia storica