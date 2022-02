Pechino 2022: Lollobrigida argento per la pronipote di Gina. Short Track: Fontana, medaglia storica

Pechino 2022, Short track, Italia d'argento! Fontana, nona medaglia olimpica

E' grande Italia del ghiaccio a Pechino 2020. Dopo le emozioni della pista lunga con l'argento di Francesca Lollobrigida sui 3000 metri, il 5 febbraio porta un'altra storica medaglia all'Italia. La staffetta mista dello short track è d'argento ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 con una prestazione strepitosa che porta gli azzurri a soli 16 millesimi dall'oro della Cina. Meravigliosa la squadra italiana composta da Arianna Fontana (IceLab), Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle) - il quartetto sceso in pista in Finale A - con il preziosissimo contributo di Yuri Confortola (Carabinieri) e Arianna Valcepina (Fiamme Gialle) qualificatisi nei quarti di finale. Al debutto olimpico della specialità gli azzurri salgono subito sul podio dietro soltanto alla Cina e davanti all'Ungheria, promossa bronzo olimpico dolo la penalizzazione del Canada in Finale A. Con questo argento Arianna Fontana diventa, a quota 9, l'atleta con più medaglie olimpiche nella storia dello short track; terza medaglia olimpica per Martina Valcepina e prima in assoluto per tutti gli altri componenti del team tricolore con Sighel, Cassinelli e Arianna Valcepina addirittura all'esordio. Una soddisfazione enorme per la Federghiaccio, per lo staff tecnico degli allenatori Kenan Gouadec ed Assen Pandov, e per l'Italia intera.

Pechino 2022, Lollobrigida medaglia: "Molto orgogliosa, argento che vale oro"

"Non e' un oro ma e' come se lo fosse. E' davvero una soddisfazione dopo tutte le difficolta' passate gli anni scorsi, in generale per l'Italia ma anche per me. Ma sono tutte difficolta' che hanno fortificato il mio carattere e la voglia di gara". Cosi' Francesca Lollobrigida (nipote della grandissima attrice italiana Gina Lollobrigida) ai microfoni della Rai dopo la medaglia nel pattinaggio 3000 metri alle Olimpiadi di Pechino 2022. "E' davvero il momento di sorridere - ha proseguito -. Non posso che essere orgogliosa di me stessa. Dedico la medaglia a mio marito, alla mia famiglia e a coloro che mi hanno sostenuto. Spero anche di essere un esempio della strada da affrontare per ottenere certi risultati".

Pechino 2022: Lollobrigida argento 3000 metri, medaglia storica

La medaglia d'argento conquistata da Francesca Lollobrigida nei 3000 metri nella prima giornata dei Giochi olimpici invernali di Pechino e' storica: mai in precedenza il pattinaggio velocita' italiano al femminile aveva conquistato un podio olimpico. Nel 1994 a Lillehammer, Elena Belci era giunta quarta nei 5000 metri.

Chi è Francesca Lollobrigida, medaglia d'argento alle Olimpiadi 2022

E' trascorso un solo ciclo olimpico per rivedere un azzurro sul podio dei Giochi nel pattinaggio velocita'. Questa volta, ed e' la prima per il settore femminile italiano, merito di Francesca Lollobrigida, una ragazza di Frascati, nata lontana dai due soli anelli ghiacciati presenti in Italia, Baselga di Pine' e Collalbo tra le montagne del Trentino Alto Adige. Francesca Lollobrigida, pronipote dell'attrice Gina, ha conquistato una stupenda e storica medaglia d'argento nei 3000 metri del pattinaggio velocita'. L'italiana sul ghiaccio del 'National Speed Skating Oval' di Pechino e' stata autrice di una prestazione superlativa, condotta in maniera perfetta sotto l'aspetto tecnico-tattico grazie ad una pattinata sublime costruita negli anni assieme ai suoi due allenatori, papa' Maurizio e il tecnico federale Maurizio Marchetto. Francesca, 30 anni, atleta dell'Areonautica militare, fino ai due chilometri e' stata al comando ma nulla ha potuto contro l'incremento di ritmo della fortissima olandese Irene Schouten che con 3.56,93 ha stabilito anche il nuovo record olimpico migliorando il 3.57,70 che dal 10 febbraio 2002 apparteneva alla tedesca Claudia Pechstein, oggi ventesima ed ultima all'eta' di 49 anni con un crono di 4.17,16. La 'Lollo' ha fermato i crono su 3.58,06. Bronzo alla canadese Isabelle Weidemann (3.58,64). In passato l'Italia al femminile non aveva mai conquistato una medaglia a cinque cerchi nella pista lunga. Il miglior risultato era stato il quarto posto di Elena Belci nei 5000 metri ai Giochi di Lillehammer 1994: era un altro pattinaggio perche' i pattini non erano ancora 'clap', ovvero con lo sblocco del tallone arrivati solo a fine anni '90. Belci perse il bronzo per appena 65 centesimi nella gara che venne vinta dalla Pechstein. Francesca Lollobrigida e' cresciuta a Roma e da bambina andava a pattinare a rotelle dietro le auto per le strade della zona Tiburtina. E' stato il papa' Maurizio, pattinatore professionista anche lui e suo allenatore, a farle indossare i primi pattini ad appena 14 mesi. Sulle rotelle ha vinto 15 titoli mondiali tra il 2012 e il 2019, fino al passaggio definitivo allo speed skating, a 17 anni. Nei primi anni da pattinatrice sul ghiaccio, dopo il 2008, si divideva tra Roma e Baselga di Pine', in provincia di Trento, mentre negli ultimi tempi si e' allenata anche in Olanda, patria dell'ice skating, per circa sei mesi l'anno.

Sofia Goggia alle Olimpiadi di Pechino 2022. Mornati: "Arriva, primo successo vederla in pista"

"Sofia Goggia dovrebbe essere qui da noi l'8, quindi l'aspettiamo con ansia, soprattutto siamo contenti di vederla qui dopo lo spavento che ci siamo presi. Il primo successo sarà vederla in pista, sarà la più grande soddisfazione soprattutto per lei". Lo ha dichiarato il Capo Missione e Segretario Generale del Coni, Carlo Mornati, a Casa Italia a Yanqing. La fuoriclasse bergamasca sarà dunque in pista per difendere la medaglia d'oro conquistata in Discesa Libera alle Olimpiadi del 2018 e dovrebbe anche giocarsi le sue chance nel SuperG che vedrà in lizza per la vittoria anche Federica Brignone (leader nella classifica di Coppa del Mondo nella specialità) ed Elena Curtoni (seconda in classifica).

